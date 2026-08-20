Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a créé une véritable surprise en révélant la possibilité d'un échec des rêves du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, au sein du club de la capitale.

Al-Faraj a déclaré, dans le cadre de son émission « Rotana Sport avec Walid », diffusée sur la chaîne « Rotana Khalijia » : « Je ne pense pas que le Fonds public d'investissement saoudien acquerra de nouveaux clubs après avoir mis fin à sa participation dans les quatre grands clubs. »

Il a ajouté : « Le Fonds d'investissement pourrait se retirer de la propriété d'Al-Hilal et de deux autres clubs, et n'en conserver qu'un seul, qui, je m'y attends, sera Al-Nassr. Il pourrait rester le club qui lui appartient, s'ils ne lui trouvent pas d'investisseur. »

Cela intervient malgré l'existence de nombreux rapports ayant révélé l'existence d'une alliance d'investissement, incluant la star portugaise Cristiano Ronaldo, désireuse d'acquérir la propriété du club d'Al-Nassr au cours de la période à venir.

Le ministère saoudien des Sports avait annoncé, hier mercredi, le transfert de sa part de propriété dans les quatre grands clubs (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli), qui s'élève à 25 %, au Fonds public d'investissement saoudien.

Selon ce qu'ont révélé des rapports de presse, il s'agit de la deuxième étape du processus de privatisation des clubs saoudiens, leur propriété devant être entièrement transférée au secteur privé au cours de la période à venir.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal est le seul des quatre grands clubs à être sorti du giron du Fonds public d'investissement saoudien, les trois autres clubs étant attendus à sa suite au cours de la période à venir.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

