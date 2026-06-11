Une exception surprenante… Une loi d’un État américain choque la star des Bleus

L’équipe de France a établi son camp de base à Boston, mais la législation du Massachusetts sur les mineurs de moins de 21 ans est stricte et sans équivoque.

L’équipe de France est hébergée au Four Seasons, établissement réputé pour son quartier animé et ses bars branchés, où les Bleus peuvent se détendre en temps libre.

Or, la législation locale interdit l’accès des lieux sans service de restauration aux mineurs de moins de 21 ans, même accompagnés d’un adulte et même s’ils ne boivent pas d’alcool.

Selon le journal « AS », qui cite RMC Sports, cette législation contrarie les plans de Warren Zaire-Emery, étoile de 20 ans des Bleus.

« Tous les joueurs français pourront entrer dans cette zone, à l'exception de Zaire-Emery », précise AS.

Le joueur polyvalent, sur lequel compte l’entraîneur Luis Enrique au Paris Saint-Germain, a fêté ses 20 ans en mars dernier ; il ne pourra donc pas accompagner ses coéquipiers dans cette zone de l’hôtel.

Si cette contrainte ne remet pas en cause son rôle sportif au sein de l’effectif de Didier Deschamps, elle crée néanmoins une situation insolite à quelques jours du match d’ouverture face au Sénégal.

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