« Une excellente nouvelle ou une catastrophe » : l'avenir d'Alcaraz suspendu à une seule décision

Après une absence des courts d'environ quatre mois en raison d'une blessure au poignet droit, l'avenir de la star espagnole Carlos Alcaraz à l'US Open est suspendu à sa participation au Masters 1000 de Cincinnati, dont le coup d'envoi est prévu le 13 août prochain, selon ce qu'a affirmé le Britannique Greg Rusedski, ancien numéro 4 mondial, qui a estimé que le tournoi américain sera « déterminant » pour savoir si le joueur espagnol pourra rivaliser lors du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Selon Rusedski, dans des déclarations au podcast « Off Court », « pour qu'Alcaraz ait la moindre chance de jouer à l'US Open, il doit jouer à Cincinnati », ajoutant : « S'il joue à Cincinnati et que son poignet tient, ce sera une excellente nouvelle pour notre sport, car nous avons vraiment besoin de son retour. »

Quatre mois d'absence et six grands tournois

Alcaraz, originaire de Murcie, n'a disputé aucun tournoi depuis le 15 avril dernier, lorsqu'il s'est blessé au poignet droit lors de sa première apparition à l'Open de Barcelone (Conde de Godó), une absence qui l'a contraint à renoncer aux tournois de Madrid, de Rome, de Roland-Garros, du Queen's et de Wimbledon, ainsi qu'au Masters 1000 du Canada.

Bien que le nom du joueur espagnol figure sur la liste des participants à Cincinnati, sa participation reste incertaine et dépendra de l'évolution de sa convalescence, alors que tous les regards se tournent vers le tournoi américain, considéré comme la plateforme possible de son retour sur les courts.

Rusedski s'est montré plus catégorique en évaluant le scénario inverse, affirmant : « S'il ne joue pas à Cincinnati, nous savons qu'il ne jouera pas à l'US Open, et il aura été éloigné du tennis pendant très longtemps », en référence claire au fait que le tournoi américain constituera le test ultime pour déterminer si Alcaraz est prêt à rivaliser à New York.

Malgré son envie de revoir l'Espagnol à la compétition, Rusedski a insisté sur le fait qu'Alcaraz ne devait pas précipiter son retour et qu'il devait respecter sa période de convalescence, déclarant : « Il doit être intelligent, car il doit augmenter progressivement sa charge d'entraînement jusqu'à un certain niveau, et il ne veut pas aller trop vite. »

Enfin, l'ancien joueur de tennis britannique a laissé entendre que le format du tournoi de Cincinnati pourrait faciliter le retour d'Alcaraz à la compétition, sans en dévoiler davantage de détails.