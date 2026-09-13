Le Barça a conservé son sans-faute en Liga espagnole, grâce à sa large victoire sur la pelouse de Levante, sur le score de 4-2 lors de la cinquième journée, dimanche soir.

Les quatre buts du club catalan ont été inscrits par Lamine Yamal (doublé), Marc Casadó et Karim Adeyemi, portant le total du Barça à 15 points en tête du classement, avec 3 points d'avance sur son rival, le Real Madrid.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué à l'arbitre González Esteban, qui a dirigé la rencontre, une note de 2,75 sur 10.

Archivo VAR a précisé : « Une note éliminatoire sans aucune réserve pour González Esteban, l'arbitre ayant opté pour un style d'arbitrage créatif qui, dans l'ensemble, était en grande partie correct, mais qui s'est révélé tout à fait à l'opposé dans les situations à l'intérieur de la surface de réparation. »

Et de poursuivre : « Esteban a accordé un penalty en seconde période pour une faute inexistante, après avoir refusé quelques secondes plus tôt de sanctionner une main qui, elle, méritait d'être punie. »

Le site a ajouté : « Esteban n'a pas été à la hauteur dans la gestion des situations à l'intérieur des deux surfaces de réparation, et il semble qu'il n'ait pas encore réussi à s'adapter pleinement aux exigences du plus haut niveau du football espagnol. »

La rencontre a connu une situation controversée, en plus de l'éventualité d'un carton rouge direct brandi à l'encontre de Roger, une sanction que la situation ne méritait pas, dans la mesure où l'attaquant a bougé son bras en tentant de se dégager de la prise de son adversaire, sans qu'il y ait à la base la moindre tentative d'agression. Le carton jaune était mérité, mais pas le rouge.

En seconde période, Lamine Yamal est tombé à l'intérieur de la surface de réparation après un contact extrêmement léger avec Aïssa Mandi, un contact qui ne justifie en aucun cas l'attribution d'une faute. En revanche, il aurait fallu sanctionner une main commise auparavant par ce même défenseur, dont la main avait coupé la trajectoire du ballon.

Archivo VAR a conclu : « Il a sifflé la faute qui n'existait pas et a fermé les yeux sur celle qui méritait d'être sanctionnée. »

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