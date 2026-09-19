Une empreinte évidente : comment la presse française a-t-elle perçu la première liste de Zidane ?

La première liste de Zinédine Zidane depuis sa prise de fonctions à la tête de l'équipe de France a suscité un vif intérêt en France, le nouveau sélectionneur ayant choisi d'affirmer d'emblée les contours d'une ère différente de l'après-Didier Deschamps.

La presse française a mis en lumière les choix de Zidane, le journal « L'Équipe » titrant : « Zidane tranche dès le départ », tandis que « Le Parisien » soulignait que le nouveau sélectionneur avait déjà commencé à imprimer sa marque sur l'équipe, comme l'a relevé le site « Foot Mercato ».

Dans une ambiance soigneusement préparée, ponctuée d'une présentation vidéo et d'un accompagnement musical, Zidane a dévoilé hier vendredi sa première liste en vue de la Ligue des nations, marquée par l'absence d'Aurélien Tchouaméni, de N'Golo Kanté et du duo de la famille Hernandez, signe manifeste de la fin d'une étape pour plusieurs éléments de la génération précédente.

Concernant le brassard de capitaine, il semble que Zidane penche pour le confier à Kylian Mbappé, une démarche qui reflète sa vision de la nouvelle étape avec les Bleus.

Zidane injecte du sang neuf

Selon la presse française, le renouvellement a été l'élément le plus marquant de la première liste de Zidane, après avoir convoqué cinq joueurs pour la première fois en équipe de France : Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet, ainsi que l'attaquant Esteban Lepaul, qui a attiré les regards par ses performances offensives.

La liste a également vu le retour d'Adrien Truffert et de Pierre Kalulu dans les plans de l'équipe, alors que Zidane a décidé de ne pas convoquer d'autres noms comme Magnes Akliouche et Malo Gusto.

Le sélectionneur français a justifié certains de ces choix par sa volonté d'entamer un nouveau cycle s'étendant sur quatre ans, affirmant que la prochaine étape nécessite une reconstruction progressive du groupe.

Zidane a par ailleurs indiqué que le poste d'arrière gauche figurait parmi les postes ayant le plus besoin d'être renforcés, ce qui l'a poussé à chercher de nouvelles solutions pour combler le manque qui s'y trouve.

L'absence de Tchouaméni pour des raisons physiques

Bien que l'absence de certains éléments essentiels ait attiré l'attention, Zidane a précisé que certaines de ces décisions n'étaient pas liées à des raisons techniques.

Au sujet d'Aurélien Tchouaméni, le sélectionneur a affirmé que son absence tenait à des raisons physiques, dans un contexte de retour très récent sur les terrains, ce qui a conduit le staff technique à préférer ne pas précipiter sa convocation.

En revanche, Zidane s'est montré plus réservé lorsqu'il s'est agi de répondre aux questions relatives à certains choix épineux de son effectif, préférant insister sur son attention avant tout portée à sa mission sportive avec l'équipe, au début d'une nouvelle ère durant laquelle il espère bâtir un groupe capable de rivaliser au cours des quatre prochaines années.

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