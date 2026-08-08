Pau Cubarsí, défenseur du Barça, a couronné sa participation historique à la Coupe du monde à seulement 19 ans, après avoir été l'un des éléments essentiels du sacre mondial de la sélection espagnole, en remportant le prix FIFA du meilleur jeune joueur, une distinction qui confirme, dans la plus grande compétition internationale, le niveau remarquable qu'affiche le joueur avec le club catalan.

Selon le quotidien espagnol Sport, le jeune défenseur a joué un rôle de premier plan tout au long de la compétition et a été l'une des clés majeures de la solidité défensive exceptionnelle de la sélection espagnole. Cubarsí a en effet contribué à conserver ses cages inviolées lors de 7 matches de la Coupe du monde, au sein d'une ligne défensive qui n'a encaissé qu'un seul but sur l'ensemble du tournoi, des chiffres qui reflètent l'ampleur de sa performance et de son importance sur la route de l'Espagne vers le titre.

Au-delà des statistiques, le défenseur du Barça a fait preuve d'une forte personnalité balle au pied, d'une capacité à défendre loin de la surface de réparation et d'une maturité footballistique supérieure à son âge. Il a disputé la Coupe du monde comme un joueur accompli et a réussi à affronter les meilleurs attaquants du monde, devenant une pièce maîtresse de la formation championne.

La performance de Cubarsí a été saluée par le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, qui a tenu à reconnaître publiquement sa prestation et à adresser un message au défenseur du Barça sur les réseaux sociaux, citant le proverbe selon lequel mieux vaut arriver en retard que ne jamais arriver, et mettant en avant son prix individuel ainsi que sa contribution à la défense de l'Espagne.

Dans son message direct, Infantino a déclaré : « À seulement 19 ans, Pau Cubarsí a livré une participation exceptionnelle à la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole, devenant le premier défenseur à remporter le prix FIFA du meilleur jeune joueur ! Et après avoir contribué à préserver l'inviolabilité de ses cages lors de sept matches tout au long du tournoi, il entrera dans l'histoire par son rôle essentiel dans une défense qui n'a encaissé qu'un seul but. »

Le message d'Infantino vient clore un Mondial inoubliable pour Cubarsí, le défenseur du Barça étant devenu champion du monde, ayant reçu la distinction de meilleur jeune joueur et étant entré dans l'histoire comme le premier défenseur à remporter le prix FIFA, à un moment où il lui reste encore beaucoup d'histoire à écrire.