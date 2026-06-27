Une démission surprise secoue le Real Madrid

Le Real Madrid s’apprête à procéder à un nouveau changement au sein de l’équipe première, après que la chaîne ESPN a révélé que Manuel Arroyo avait présenté sa démission de son poste de médecin du groupe professionnel, un an seulement après son arrivée chez les Merengues.

Selon le journal « Sport », son départ survient à l’issue d’une saison marquée par de vives critiques à l’égard du staff médical, pointé du doigt pour le nombre élevé de blessures, notamment le diagnostic erroné de la blessure au genou de Kylian Mbappé, qui a de nouveau placé les médecins du club au cœur de la polémique.

À ce stade, le Real Madrid n’a pas encore officialisé le départ du médecin ni dévoilé le nom de son successeur.

Arroyo avait rejoint le centre d’entraînement de Valdebebas à l’été 2025 en provenance de Grenade, où il avait déjà collaboré avec Felipe Segura, arrivé au Real en 2021.

En interne, plusieurs joueurs auraient exprimé leur mécontentement quant à la gestion des blessures, notamment celles de Rodrygo et de Kylian Mbappé.

Cette démission contraint le Real Madrid à trouver un successeur dans un secteur clé, d’autant plus après les problèmes physiques récurrents qui ont touché l’équipe ces dernières saisons.

Les motifs de sa démission n’ont pas encore été dévoilés, et le club n’a pas encore communiqué sur la procédure de recrutement de son successeur.