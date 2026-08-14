Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale d'Arabie saoudite, s'apprête à agir afin d'augmenter le nombre de jours du stage de préparation des Verts avant de disputer la 27e Coupe du Golfe, une démarche qui pourrait imposer des modifications au calendrier de la saison et placer le classico entre Al-Hilal et Al-Ittihad face à d'éventuels reports.

La 27e Coupe du Golfe débute à Djeddah le 23 septembre prochain, alors que la huitième journée de la Roshn Saudi League des professionnels, qui verra s'affronter Al-Hilal et Al-Ittihad, est censée débuter le 17 du même mois.

Selon les sources du journal « Arriyadiyah », Donis compte présenter une demande officielle dans les prochains jours afin d'avancer la période de préparation de la sélection et d'obtenir 7 jours supplémentaires, avant de prendre ensuite contact avec la direction des compétitions de la Ligue saoudienne des professionnels pour étudier la possibilité de reporter la huitième journée de la Roshn League.

En cas d'acceptation de la demande de l'entraîneur grec, les parties concernées entameront une coordination avec la direction des compétitions de la Fédération saoudienne de football au sujet des matches des 16es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, prévus les 19 et 20 octobre.

Mais la mise en œuvre de cette proposition ne semble pas aisée, compte tenu de l'encombrement du calendrier de la saison saoudienne par de nombreuses échéances locales, continentales et internationales.

Une source officielle a confirmé à Arriyadiyah que l'acceptation de la prolongation du stage de la sélection pour une semaine supplémentaire paraît difficile, en raison de la densité des matches et de l'étroitesse des marges temporelles disponibles pour apporter le moindre changement au calendrier.

La source a précisé que le report de la huitième journée et la reprogrammation de ses matches représenteront un défi de taille, notamment avec l'engagement des clubs dans plusieurs échéances au cours de la saison, ainsi que le nombre limité de dates pouvant être exploitées pour rattraper les matches reportés.

Les répercussions potentielles ne se limitent pas au classico, puisque cette période comprend également un match d'Al-Ahli face aux Sud-Africains de Sundowns le 19 septembre, et ce si l'équipe verte parvient à éliminer les Néo-Zélandais d'Auckland City dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs 2026.