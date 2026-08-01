Une défaite choc élimine l'Égypte de la Coupe d'Afrique des Nations féminine

L'Égypte a fait ses adieux à la Coupe d'Afrique des nations féminine, après sa deuxième défaite consécutive en phase de groupes.

La sélection égyptienne avait débuté le tournoi par une défaite catastrophique face à la Zambie, sur le score de six buts à zéro, avant de s'incliner devant le Malawi 3-1 samedi soir.

Le Malawi porte ainsi son total à 6 points en tête du groupe 3, tandis que l'Égypte reste sans le moindre point, à la dernière place du classement.

Le site de la CAF a passé en revue les temps forts de la rencontre entre l'Égypte et le Malawi, comptant pour le groupe 3 du tournoi, actuellement disputé au Maroc.

C'est l'Égypte qui s'est procuré la première véritable occasion à la 16e minute, lorsque Christina Salama a tenté une frappe qui est passée à côté du but, avant que le Malawi ne réplique par l'intermédiaire de Faith Chinzimu, lancée dans le dos de la défense, mais la gardienne égyptienne est sortie au bon moment pour stopper la tentative.

Chawinga a rapidement menacé les buts égyptiens d'une frappe puissante que la gardienne a repoussée en corner, avant de jouer un rôle décisif dans le but de l'ouverture du score à la 35e minute, après avoir délivré une passe précise à Rose Kadzere, qui a conclu l'action à courte distance au fond des filets.

Avant la fin de la première période, le Malawi a creusé l'écart avec un deuxième but, lorsque Chinzimu a suivi le ballon et l'a expédié directement dans le but, après que la gardienne eut détourné sa première tentative de la tête.

La sélection égyptienne a abordé la seconde période avec une plus grande détermination, et a reçu un sérieux coup de pouce après que l'arbitre eut brandi le carton rouge à l'encontre de Rose Alofandika, à la suite de sa faute sur Habiba Hafez, en route vers le but.

Malgré son infériorité numérique, le Malawi a continué à se montrer dangereux sur les contre-attaques, et a ajouté un troisième but à la 68e minute, après que Kadzere se fut muée en meneuse de jeu et eut délivré une passe astucieuse à Chawinga, qui a marqué d'une tête piquée par-dessus la gardienne sortie de ses buts.

La sélection égyptienne a réagi rapidement, la remplaçante Iman Kassem réduisant l'écart d'une tête précise, laissant son empreinte dès son entrée en jeu.

Les joueuses égyptiennes ont poussé à la recherche d'un deuxième but qui aurait ramené l'équipe dans le match, mais la défense bien organisée du Malawi a déjoué toutes les tentatives, tandis que les contre-attaques, menées par la brillante Chawinga, sont restées une source de danger permanent.

Le Malawi se retrouve désormais tout proche de la qualification pour les quarts de finale, avant d'affronter la Zambie en clôture de la phase de groupes. De son côté, l'Égypte affrontera son homologue nigérian, tenant du titre, lors de la dernière journée.