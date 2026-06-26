Une déclaration ambiguë de Rüdiger alimente les spéculations sur ses relations avec Mourinho

Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid actuellement engagé avec l’Allemagne à la Coupe du monde 2026, alivré des propos énigmatiques à DAZN après la défaite 2-1 contre l’Équateur.

Cette sortie médiatique intervient après une question directe du journaliste Sergio Kirante sur l’arrivée éventuelle du Portugais José Mourinho à la tête du Real Madrid. La réponse du défenseur chevronné s’est rapidement répandue et a suscité un vif écho sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur son impatience à l’idée de travailler avec le technicien portugais, le défenseur allemand a répondu, sourire aux lèvres : « Est-ce que je suis impatient de travailler avec Mourinho ? Pensons d’abord à la Coupe du monde, et ensuite j’irai avec mon père. »

Cette réponse a suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux : Rüdiger considère-t-il l’entraîneur portugais José Mourinho comme une figure paternelle dans le monde du football ?

Quelques heures plus tôt, à Winston-Salem (États-Unis), le défenseur avait déjà fait le point sur la situation au Real Madrid et évoqué l’arrivée de José Mourinho comme nouvel entraîneur, un technicien qu’il n’avait encore jamais croisé sur un terrain.

Interrogé sur l’arrivée du technicien portugais, il a confié : « Je ne peux pas en dire beaucoup, mais je peux affirmer que cela m’enthousiasme énormément. Je vais enfin pouvoir jouer sous ses ordres et sous sa supervision. Il y a eu de nombreuses discussions avec lui par le passé, mais pour une raison ou une autre, cela n’avait pas abouti. C’est pourquoi je suis aujourd’hui très heureux de l’accueillir parmi nous. »

Le pilier de la défense merengue a également reconnu les difficultés rencontrées ces derniers mois : « J’ai vécu une année très difficile, surtout sur le plan physique, et j’ai dû lutter contre les blessures avant de pouvoir faire mon retour. »

Le défenseur allemand a conclu son intervention en soulignant son attachement profond au club royal : «Le Real Madrid est vraiment comme ma maison ; je m’y sens très à l’aise et ma famille y est également très heureuse. C’est pour cette raison que je n’ai jamais envisagé d’autre option : tout ce que je voulais, c’était retrouver ma forme physique et décrocher mon nouveau contrat, et j’y suis parvenu.»