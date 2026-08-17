L'Espagnol Rodri s'est rapproché de la finalisation de son transfert vers le Barça, après que le club catalan a scellé, dimanche, son accord avec Manchester City au sujet de l'opération, l'une des principales transactions du mercato estival. Il ne reste plus qu'à effectuer la visite médicale et à signer les contrats en vue de l'annonce officielle de son arrivée.

Selon le journaliste Achraf Ben Ayad, proche du FC Barcelone, la visite médicale de Rodri se déroulera demain matin à Barcelone, après que la tendance initiale était de la réaliser à Manchester, avant que le club catalan ne parvienne à affréter un avion pour le joueur aujourd'hui, modifiant ainsi le programme du transfert et déplaçant la dernière étape vers l'Espagne.

Ce développement intervient après que le Barça et Manchester City sont parvenus à un accord de principe concernant le transfert du milieu de terrain espagnol, à l'issue de négociations au cours desquelles le club catalan a présenté trois offres, avant que le club anglais n'accepte la dernière proposition.

Les informations indiquent que le montant de l'opération avoisine les 76 millions d'euros (60 millions fixes et 16 millions de bonus), avec un contrat s'étendant sur quatre saisons.

La visite médicale constitue l'ultime étape avant la finalisation officielle du transfert, Rodri devant passer les examens nécessaires après son arrivée à Barcelone, avant de parachever les formalités de signature et l'annonce de son transfert vers le club catalan.

L'arrivée de Rodri, sacré Ballon d'Or en 2024, représente un renfort majeur pour le milieu de terrain du Barça, après sept saisons passées avec Manchester City, durant lesquelles il a remporté quatre titres de Premier League, la Ligue des champions, ainsi que de nombreux autres trophées majeurs.