Une décision spectaculaire : l'UEFA révolutionne la technologie de la vidéo

L'Union des associations européennes de football a franchi un pas considérable vers la consolidation de l'assistance vidéo, à travers la création de la plateforme Clear Line, un guide qui permettra à quiconque de savoir comment et quand l'arbitre assistant vidéo doit intervenir.

Le journal AS a rapporté que la plateforme Clear Line est déjà en service. Elle résume les situations, les phases de jeu, les procédures et les critères à appliquer, afin de comprendre le mécanisme d'utilisation de l'assistance vidéo, qui suscite de nombreuses polémiques.

Roberto Rosetti, président de la commission des arbitres de l'UEFA, a déclaré : « La question que tout le monde se pose est : quand l'arbitre assistant vidéo doit-il intervenir ? C'est le sujet principal. Personne ne sait à quel moment il doit le faire. »

Il a poursuivi : « Nous nous sommes appuyés sur notre expérience d'environ 8 ans, sur les différents cas de VAR et sur plus de 100 images claires, et nous avons créé Clear Line. C'est un document dans lequel nous expliquons quand et comment l'arbitre assistant vidéo doit intervenir, et il a été conçu pour que chacun puisse disposer d'une ligne claire. Cela ne s'adresse pas seulement aux arbitres, mais au football. C'est destiné aux joueurs, aux entraîneurs, aux supporters et aux journalistes également. »

Rosetti estime qu'il était nécessaire d'établir les fondements de la VAR sur un système capable de tout organiser.

Quant à Velasco Carballo, également responsable au sein de l'Union européenne, il analyse la manière d'utiliser cet outil révolutionnaire, en affirmant : « Ce n'est pas une page internet pour les arbitres, et ce n'est pas une page internet conçue pour les organisations d'arbitres. »

Il a poursuivi : « C'est une page internet créée pour expliquer nos principes fondamentaux à n'importe qui. C'est l'espace que nous souhaiterions voir consulté après un match de Ligue des champions, pour comparer les situations avec les images présentes dans la bibliothèque. »

Il a précisé : « C'est une page internet destinée aux clubs, aux joueurs et aux supporters. Et dans certains textes, on peut trouver des expressions qui sont peut-être très familières, et qui ne relèvent pas du jargon des arbitres, mais nous l'avons fait volontairement. »

À compter de la saison 2026-2027, l'Union européenne se conformera à ce guide de manière stricte, ce qui permettra à l'assistance vidéo de devenir moins interventionniste et plus précise dans ses interventions, c'est-à-dire de se concentrer davantage sur les erreurs graves et manifestes, et non sur les erreurs minimes et infimes.