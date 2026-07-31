Le club espagnol du Real Madrid a annoncé l'adoption d'une position ferme et déterminée contre la revente des abonnements et des billets individuels pour l'ensemble des matches du club dans les différentes compétitions, à travers un nouveau code disciplinaire prévoyant des sanctions dissuasives pouvant aller jusqu'à la perte définitive de l'adhésion et l'interdiction d'accès au stade Santiago Bernabéu pendant 3 ans.

Le conseil d'administration du club madrilène a approuvé, mardi dernier, ce nouveau code disciplinaire qui définit ces infractions potentielles et leurs conséquences disciplinaires, dans une démarche qui n'est pas la première du genre, le club ayant déjà exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à ce type d'activités illégales qui portent atteinte aux intérêts des vrais supporters.

Une décision historique qui secoue le Bernabéu : le Real Madrid annonce des sanctions inédites

L'article 10 du nouveau code, relatif aux infractions très graves, dresse une liste exhaustive des actes interdits, comprenant « l'utilisation non autorisée, l'acquisition, l'offre, la vente, la revente, le transfert, la cession ou la commercialisation des cartes de membre, des abonnements, des billets, des places, des données d'accréditation, des codes ou des autorisations d'accès ».

Le comportement est considéré comme une infraction très grave lorsqu'il concerne un grand nombre de titres ou d'événements, lorsqu'il est mené de manière concertée ou organisée, ou par l'intermédiaire de médias à large diffusion, lorsqu'il s'inscrit dans un circuit d'intermédiation ou de commercialisation, lorsqu'il recourt à des plateformes, des sociétés, des agences ou des structures créées à cette fin, ou lorsqu'il implique une manipulation, une falsification ou une dissimulation frauduleuse.

Des critères précis pour détecter les réseaux organisés

Le club madrilène considère toute activité comme organisée « lorsqu'elle révèle, sur la base de circonstances objectives, une coordination, une structure, une récurrence ou une consistance suffisantes pour établir son intégration dans une utilisation non autorisée ou dans un circuit commercial ».

Dans son évaluation des infractions, le Real Madrid prendra en compte l'origine des différents membres et la possibilité d'y accéder par l'intermédiaire d'une même personne, d'un même groupe ou d'un même intermédiaire, ainsi que l'utilisation des mêmes appareils, moyens de paiement, comptes, numéros de téléphone, adresses e-mail ou canaux de communication.

Sera également prise en compte l'utilisation de plateformes numériques, de réseaux sociaux, d'agences, d'organismes ou de services d'intermédiation, ainsi que tout autre élément révélant une action concertée.

Nul besoin de prouver l'existence d'une organisation formelle

Dans une démarche remarquable, la nouvelle réglementation a précisé qu'« il ne sera pas nécessaire de prouver l'existence d'une organisation formelle, d'identifier tous ses membres, ni que le membre participe personnellement à la remise finale de la propriété », en une référence claire au renforcement du contrôle et à la simplification des procédures de preuve à l'encontre des contrevenants.

Des sanctions strictes pouvant aller jusqu'à l'exclusion à vie

Compte tenu de la gravité de ces infractions, toutes les personnes susceptibles d'être visées par le club pour ce type de procédures s'exposent à des sanctions strictes commençant par une « suspension temporaire du statut de membre pour une durée comprise entre deux et trois ans », pouvant aller jusqu'à la « perte du statut de membre » et la « perte définitive du statut de membre ».

Les sanctions prévoient également « l'interdiction faite aux contrevenants d'accéder aux installations du club pour une durée comprise entre deux et 3 ans », un coup dur pour quiconque serait tenté de spéculer sur les billets des matches du club madrilène ou d'exploiter son adhésion à des fins commerciales illégales.

Cette démarche décisive s'inscrit dans les efforts continus du Real Madrid pour protéger les droits de ses membres et de ses vrais supporters face aux spéculateurs et aux intermédiaires qui exploitent la forte demande de billets de matches afin de réaliser des profits illicites, à un moment où le club cherche à garantir que les billets parviennent à ceux qui y ont droit à des prix justes et transparents.