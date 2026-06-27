Le gouverneur de Nuevo León, Samuel García, a décidé de suspendre les cours et les activités administratives lundi prochain. Cette mesure exceptionnelle doit éviter les embouteillages attendus lors du match Maroc-Pays-Bas, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le mandat s’appuie sur les estimations de la FIFA, qui attend environ 20 000 supporters néerlandais en provenance de Kansas City, auxquels s’ajouteront des milliers de fans marocains et locaux. Une affluence sans précédent qui exige des mesures préventives pour garantir la fluidité de la circulation.

La suspension s’applique à tous les établissements scolaires publics et privés ainsi qu’aux services administratifs de l’État, à l’exception des secteurs essentiels qui maintiendront leurs activités. Le gouverneur a également invité le secteur privé à mettre en place des mesures souples, comme le télétravail ou des horaires décalés, afin de permettre aux salariés de suivre la rencontre sans nuire à la productivité.

Le choc très attendu entre les « Lions de l’Atlas » et les « Moulins orange » est l’un des temps forts de ce premier tour à élimination directe, les deux formations nourrissant de grandes ambitions et ayant brillé lors de la phase de groupes.

Le stade de Monterrey, déjà plein à craquer pour trois rencontres de la phase de groupes (dont les matchs de la Tunisie face à la Suède et au Japon), abritera cette affiche décisive le lundi 29 juin, dans une ambiance qui s’annonce exceptionnelle.