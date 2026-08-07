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Une décision espagnole surprise vient bouleverser les plans du Celtic concernant Haitham Hassan

Mercato
H. Hassan
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Égypte
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Exclusion d'un match amical

Les contours des manœuvres du Celtic pour renforcer le poste d'ailier se précisent : l'international égyptien Haitham Hassan, la vedette du Real Oviedo, se rapproche d'un transfert vers le championnat écossais.

Les négociations entre le Celtic et le Real Oviedo au sujet de Haitham Hassan ont considérablement progressé ces dernières heures, mais le club espagnol a confirmé au site CeltsAreHere qu'aucun accord officiel et définitif n'avait encore été trouvé entre les deux parties.

Selon le site, l'opération est désormais imminente, mais l'ailier reste un joueur de l'Oviedo, certains détails restant en suspens avant la finalisation du transfert et l'obtention de l'accord définitif du joueur pour son départ.

La situation a connu une évolution notable après que l'Oviedo a annoncé une liste de 22 joueurs pour disputer son dernier match amical avant le début de la saison 2026/2027, face au Havre samedi, une liste dont Haitham Hassan a été écarté.

Le site a précisé que le joueur ne souffre d'aucune blessure, ce qui rend son absence d'autant plus intrigante, d'autant qu'il se montre favorable à l'idée d'un départ après la relégation de l'équipe en deuxième division espagnole, affirmant, en citant une source interne du club espagnol, que les négociations sont toujours en cours et que l'affaire « prendra un certain temps ».

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Des informations écossaises indiquent que le Celtic a décidé de boucler l'opération pour 9 millions de livres sterling, quelques clauses finales restant en discussion entre les deux clubs dans les prochains jours.

Une fois un accord définitif trouvé, les étapes suivantes seront l'obtention par le joueur de l'autorisation de quitter l'Espagne et le passage de la visite médicale, avant la signature des contrats et l'annonce officielle du transfert.

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