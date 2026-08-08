Le Tunisien Nasreddine Nabi, entraîneur du Raja, a essuyé un coup inattendu à quelques jours du match amical très attendu face à Valence, en Espagne, le déplacement du club vert vers l'Espagne étant désormais menacé d'annulation en raison du retard dans la délivrance des visas de voyage des joueurs et des membres des staffs technique et administratif.

Selon le site« Le360 Sport » marocain, la direction du Raja court contre la montre en ce moment afin de trouver une solution rapide à cette crise, dans un contexte où les démarches administratives liées à l'obtention des visas ne sont pas encore achevées, ce qui a placé le programme de préparation de l'équipe face à un test inattendu.

Le Raja avait programmé le départ de sa délégation vers l'Espagne jeudi prochain, afin de disputer un match amical face à Valence, dans le cadre de la deuxième phase de sa préparation pour la nouvelle saison sportive.

Cependant, les démarches relatives à l'obtention des visas de voyage ne sont pas encore finalisées, ce qui menace d'annuler entièrement le déplacement et, par conséquent, de rayer la rencontre face à Valence du programme de préparation de l'équipe, dans le cas où la délégation ne parviendrait pas à obtenir les documents nécessaires dans les temps.

La direction du Raja espère recevoir les visas dans les prochaines heures, afin que l'équipe puisse respecter la date de départ fixée et disputer ce match auquel le staff technique accorde une grande importance, dans la mesure où il constitue un test relevé face à un adversaire européen de haut niveau.

Nabi attend le dénouement de la crise

La crise des visas survient à un moment délicat pour Nasreddine Nabi, qui continue de peaufiner la préparation du Raja pour la nouvelle saison et cherche à tirer profit de tous les matchs amicaux programmés pour évaluer le niveau de préparation de ses joueurs.

La rencontre face à Valence représente une occasion importante pour l'entraîneur tunisien de tester son groupe face à une équipe européenne de qualité, d'autant plus qu'il cherche à atteindre le plus grand degré d'harmonie possible entre les anciens et les nouveaux éléments avant le coup d'envoi des compétitions officielles.

L'annulation du déplacement en Espagne viendrait bouleverser les calculs de Nabi, d'autant que ce match s'inscrit dans la deuxième phase du programme de préparation, laquelle est censée voir la hausse du niveau de la compétition et confronter l'équipe à des adversaires plus relevés.

Premier test amical face au Chabab Rif Al Hoceima

Alors que le Raja fait face à la crise des visas, la préparation de l'équipe se poursuit normalement au sein du complexe du club, où elle disputera son premier match amical dans le cadre de son programme de préparation mardi prochain, lorsqu'elle affrontera le Chabab Rif Al Hoceima.

Cette rencontre devrait offrir à Nasreddine Nabi une première occasion d'évaluer l'état de préparation de ses joueurs, ainsi que de mesurer le degré d'harmonie des nouveaux éléments avec le groupe, avant de passer à une phase de préparation plus relevée.

L'entraîneur tunisien tentera de mettre à profit ce match pour essayer plusieurs options techniques et tactiques, et pour évaluer la manière dont les joueurs répondent à ses orientations, surtout au vu des changements survenus dans l'effectif de l'équipe durant la période des transferts estivaux.

De nouvelles recrues, et Nabi en réclame davantage

Le Raja s'était activé durant le mercato estival pour renforcer ses rangs, après avoir recruté Ishak Zidani, Chamseddine Guenidil et Younes Dahmani, dans le cadre des efforts de la direction du club pour préparer l'équipe à la nouvelle saison.

Malgré ces recrutements, Nasreddine Nabi continue de réclamer à la direction du Raja la conclusion de transferts supplémentaires, après avoir informé les responsables de son besoin de renforcer plusieurs postes, au vu des ambitions de l'équipe de jouer les premiers rôles lors de la prochaine saison.

L'entraîneur tunisien espère que la direction parviendra à combler les besoins de l'équipe avant la fermeture du marché des transferts, afin d'aborder la nouvelle saison avec un effectif capable de mettre en œuvre ses idées et d'atteindre les objectifs auxquels le club aspire.