Une conspiration contre le Real Madrid en Liga ?

Une stat improbable concernant la VAR émerge en Liga selon les médias locaux.

Le Real Madrid a failli être frustré par Séville dimanche, puisqu'il a fallu attendre la 81e minute pour que l'équipe de Carlo Ancelotti marque le seul et unique but du match au Santiago Bernabéu, ce qui lui permet de conserver ses six points d'avance sur Gérone en tête du classement de la Liga.

Les Blancos auraient pu prendre l'avantage plus tôt dans les débats lorsque Lucas Vazquez a trouvé le chemin des filets, mais le but a été annulé par la VAR pour une faute de Nacho Fernandez sur Youssef En-Nesyri.

Le Real désavantagé

Comme le rapporte Diario AS, c'est la 27e fois depuis l'introduction du système d'arbitrage vidéo en 2018 que le Real Madrid voit son but refusé en Liga. C'est presque le double du club le plus proche, à savoir Séville (16), les suivants les plus touchés étant l'Atlético Madrid (14), Valence (14), la Real Sociedad (13), le Celta Vigo (12) et le FC Barcelone (11).

Le Real Madrid ne croit pas que la VAR soit utilisée correctement par les officiels, et il est peu probable que ces chiffres fassent évoluer sa position sur la question. Toutefois, il convient de noter que cela ne signifie pas que ces décisions étaient toutes incorrectes, mais simplement que les Blancos ont peut-être été plus malchanceux que la plupart des autres lorsqu'il s'agit de marges étroites.