Une clause très faible pour le "nouveau Vinicius"

Son contrat court jusqu'à l'été 2025 et comprend une clause libératoire de 60 millions d'euros. Il est déjà très demandé.

Le FC Barcelone et le Real Madrid, toujours attentifs au marché brésilien, sont tous deux crédités d'un intérêt sérieux pour Endrick. Barcelone a une longue histoire avec les Brésiliens et vient de signer le compatriote d'Endrick, Raphinha, en provenance de Leeds United. Madrid a également cultivé une forte connexion ces derniers temps, comme en témoignent le succès et l'importance de Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

Endrick est né à Brasilia mais a rejoint Palmeiras, basé à Sao Paulo, à l'âge de onze ans. Il a rapidement gravi les échelons dans l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud, faisant sept apparitions dans l'équipe U20 et marquant six buts. Il a également été sélectionné à deux reprises avec l'équipe nationale brésilienne des moins de 17 ans et a marqué une fois.