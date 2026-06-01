Denzel Dumfries est dans le viseur du Real Madrid. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le club espagnol cherche à recruter un nouvel arrière droit cet été et le Néerlandais de 30 ans fait partie des principales cibles.

Cette quête s’inscrit dans le cadre du départ de Dani Carvajal : en mai, le capitaine de 34 ans a quitté le club après vingt-deux ans de service.

Le Néerlandais présente un intérêt particulier pour les clubs en raison de sa situation contractuelle à l’Inter : son contrat comprendrait une clause libératoire limitée, lui permettant de quitter Milan cet été pour 25 millions d’euros.

Ces derniers mois, le nom de l’international néerlandais a souvent été évoqué pour un départ de l’Inter, des clubs comme le FC Barcelone, Liverpool et Manchester United ayant également été cités parmi ses prétendants.

Selon l’expert, le Real étudie plusieurs profils pour ce poste. Outre Dumfries, Pedro Porro (Tottenham) est également cité comme option crédible.

Le nom d’Iván Fresneda est également cité par l’expert : le jeune latéral droit de 21 ans du Sporting Portugal aurait récemment été observé par les recruteurs madrilènes.

Pour l’instant, Dumfries se concentre sur la Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas, tandis que son contrat à l’Inter court jusqu’en 2028.