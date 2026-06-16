Une clause étrange dans le contrat de Rashford suscite la polémique

Marcus Rashford n’a affiché aucun signe d’inquiétude concernant son avenir club lors de la séance d’entraînement de l’équipe d’Angleterre à Kansas City (États-Unis), malgré une chaleur accablante dépassant 30 °C.

Son avenir club ne l’obsède pas : il se consacre entièrement au parcours des « Three Lions » dans la Coupe du monde, dont les matches se poursuivront dans les prochaines semaines.

Lors de la séance ouverte aux médias pendant quinze minutes, il a enchaîné les exercices de passes avec Jude Bellingham, Ivan Toney, Jed Spence, Ibrahima Eze et Anthony Gordon, dans le cadre de la préparation du match très attendu contre la Croatie, qui marquera le coup d’envoi du groupe 12 à Dallas mercredi.

Son plus grand défi sera de maintenir cette concentration dans les prochaines semaines, alors que les spéculations sur son avenir club ne cessent de croître. Pour l’instant, aucune nouvelle information n’est venue troubler sa préparation.

La date limite convenue entre Barcelone et Manchester United pour activer définitivement l’option d’achat du joueur, fixée à 26 millions de livres sterling, est passée sans que le club catalan ne franchisse le pas.

Un scénario attendu par les observateurs, comme le soulignait la BBC, qui estimaient que le club catalan ne lèverait pas l’option dans les temps.

D’ici au 1er juillet, il devrait être concentré sur la préparation des huitièmes de finale de la Coupe du monde à Atlanta. Passé cette échéance, il réintégrera officiellement Manchester United, où il est encore sous contrat pour deux ans et perçoit un salaire hebdomadaire de 325 000 livres sterling.

Selon le journaliste David Ornstein, dans les colonnes de The Athletic, son contrat inclut une clause libératoire de 40 millions de livres, valable pour tout club sauf Manchester City et Liverpool.

Selon le journaliste, le joueur ne souhaite pas rejoindre un autre club de Premier League s’il revient à Manchester United ; il préfère rester au club et honorer son contrat actuel, à moins qu’une opportunité appropriée ne se présente à l’étranger et corresponde à ses aspirations sportives pour la période à venir.

Si son avenir suscite déjà de nombreuses spéculations, le joueur aurait décidé de ne pas se prononcer avant la fin de sa participation au Mondial, préférant se consacrer entièrement à la sélection anglaise dans l’espoir d’un parcours triomphal.