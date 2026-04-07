Une bonne surprise attend Consisao face à Neom

L'Ittihad de Djeddah se prépare à affronter Neom lors de la 29e journée du championnat professionnel saoudien, alors que des signes encourageants laissent présager que l'un de ses principaux défenseurs est prêt à jouer.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a rapporté, citant des sources au sein du club, que le défenseur chevronné Ahmed Sharahili était désormais physiquement prêt, après avoir participé normalement à l'entraînement collectif lundi, en vue du match prévu mercredi.

Sharahili avait manqué le dernier match contre Al-Hazm sur décision technique de l'entraîneur portugais Sergio Conceição, qui avait préféré ne pas le soumettre à un effort excessif après son retour du stage de l'équipe nationale saoudienne.

Il avait également manqué la séance d'entraînement de dimanche dernier pour la même raison, avant de rejoindre ses coéquipiers lundi au stade du club.

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Cette même séance d'entraînement a vu la participation de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, qui a disputé le match contre Al-Hazm mais avait été dispensé d'entraînement dimanche en raison d'une légère fatigue.

Al-Ittihad doit composer avec plusieurs absences importantes avant d'affronter Neom, puisque Moussa Diaby est suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du dernier match.

L'attaquant Saleh Al-Shehri sera également absent pour cause de blessure, tandis que la situation de Youssef El-Nassiri n'est pas encore déterminée, celui-ci souffrant d'une fatigue musculaire.

Le tenant du titre occupe la sixième place du classement du championnat avec 45 points, et le staff technique espère exploiter toutes les options disponibles pour améliorer son classement lors des journées restantes.