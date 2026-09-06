Une bonne nouvelle réjouit Mourinho avant le choc face à l'Inter Milan

Le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle avant son match tant attendu face à l'Inter Milan, à l'entame du parcours des Merengue dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le site Tribuna, citant AS, a rapporté que le latéral Marc Cucurella débutera comme titulaire avec le Real Madrid face à l'Inter Milan, malgré une gêne ressentie lors de la défaite de son équipe contre le Real Betis.

L'état de l'international espagnol avait suscité quelques inquiétudes avant le match contre l'Inter Milan, demain mardi, mais la dernière évaluation s'est révélée positive.

La gêne ressentie par Cucurella a été diagnostiquée comme une légère fatigue musculaire, ce qui signifie qu'il n'y a aucune blessure grave l'empêchant de participer face à l'Inter Milan.

Ainsi, Marc Cucurella semble devoir conserver sa place dans le onze de départ du Real Madrid dirigé par José Mourinho, alors que l'équipe entame son parcours européen sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

La disponibilité de Cucurella sera une source de soulagement pour le technicien portugais, qui doit déjà composer avec plusieurs absences défensives.

Les absences d'Éder Militão, de Raúl Asencio et de Rodrygo ont été confirmées pour le match contre l'Inter, tandis qu'Aurélien Tchouaméni ne devrait pas non plus figurer dans le groupe pour la rencontre, malgré son retour aux entraînements collectifs.

L'état de Cucurella apparaît bien plus positif : la gêne qu'il a ressentie face au Real Betis n'a pas été jugée grave, et il devrait être suffisamment prêt pour débuter comme titulaire lorsque l'Inter se rendra au Real Madrid.

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