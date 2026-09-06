Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-FRIENDLY-FERENCVAROS-REAL MADRIDAFP

Traduit par

Une bonne nouvelle réjouit Mourinho avant le choc face à l'Inter Milan

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
M. Cucurella
J. Mourinho
Espagne
Italie

Le Real Madrid reçoit un coup de pouce moral avant le début de son parcours européen

Le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle avant son match tant attendu face à l'Inter Milan, à l'entame du parcours des Merengue dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le site Tribuna, citant AS, a rapporté que le latéral Marc Cucurella débutera comme titulaire avec le Real Madrid face à l'Inter Milan, malgré une gêne ressentie lors de la défaite de son équipe contre le Real Betis.

L'état de l'international espagnol avait suscité quelques inquiétudes avant le match contre l'Inter Milan, demain mardi, mais la dernière évaluation s'est révélée positive. 

La gêne ressentie par Cucurella a été diagnostiquée comme une légère fatigue musculaire, ce qui signifie qu'il n'y a aucune blessure grave l'empêchant de participer face à l'Inter Milan.

Ainsi, Marc Cucurella semble devoir conserver sa place dans le onze de départ du Real Madrid dirigé par José Mourinho, alors que l'équipe entame son parcours européen sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

La disponibilité de Cucurella sera une source de soulagement pour le technicien portugais, qui doit déjà composer avec plusieurs absences défensives. 

Les absences d'Éder Militão, de Raúl Asencio et de Rodrygo ont été confirmées pour le match contre l'Inter, tandis qu'Aurélien Tchouaméni ne devrait pas non plus figurer dans le groupe pour la rencontre, malgré son retour aux entraînements collectifs.

L'état de Cucurella apparaît bien plus positif : la gêne qu'il a ressentie face au Real Betis n'a pas été jugée grave, et il devrait être suffisamment prêt pour débuter comme titulaire lorsque l'Inter se rendra au Real Madrid.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google