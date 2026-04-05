Une bonne nouvelle à Barcelone avant le derby catalan

Le FC Barcelone a reçu une bonne nouvelle avant le derby de Catalogne contre l'Espanyol, samedi prochain, au Camp Nou, lors de la 31e journée de la Liga.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, est convaincu que son joueur Frenkie de Jong pourra figurer dans la liste des joueurs sélectionnés pour le derby et qu'il pourrait même disputer quelques minutes.

Frenkie de Jong poursuit sa convalescence suite à la blessure musculaire qu'il a subie le 26 février dernier, lors d'un entraînement au centre sportif de Joan Gamper.

Le plan de Flick pour son joueur néerlandais consiste à lui faire disputer quelques minutes contre l'Espanyol et à le rendre disponible pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, contre l'Atlético de Madrid, le 14 avril prochain.

Barcelone est en tête du classement de la Liga avec 76 points, après 30 journées.

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