La direction du FC Barcelone a revu sa position après les critiques de l’Atlético de Madrid et a décidé de poursuivre les négociations concernant le transfert de la star argentine Julián Álvarez.

L’Atlético a réaffirmé sa position par une série de publications sur les réseaux sociaux, perçues comme une réponse ironique dans un contexte de tensions croissantes entre les deux clubs.

Dans un communiqué, le club madrilène affirme : « Nous avons été victimes d’une campagne de dénigrement ces derniers mois. Mais bien sûr, il ne nous viendrait pas à l’esprit de recruter le vice-président de la commission des arbitres ou de recourir au népotisme politique pour recruter des joueurs. »

Auparavant, le club madrilène avait diffusé plusieurs publications sarcastiques évoquant le recrutement de Lamine Yamal, Pedri et Raphinha, illustrées par des montages réalisés grâce à l’intelligence artificielle où le trio apparaissait avec le maillot rouge et blanc, clin d’œil appuyé à la rivalité entre les deux formations.

Selon le journal « La Vanguardia », le club catalan a passé le week-end à examiner ces publications pour déterminer s’il existait un fondement juridique à une action en justice, notamment sur le terrain de la violation des droits à l’image de ses joueurs.

Après analyse, la direction blaugrana a finalement renoncé à saisir les tribunaux, préférant préserver ses relations avec l’Atlético et éviter tout contentieux susceptible de perturber ses intérêts sportifs à un moment clé des discussions.

Néanmoins, le club catalan a précisé qu’il apporterait un soutien total à tout joueur de son effectif qui déciderait d’intenter une action en justice à titre individuel pour violation présumée de ses droits à l’image.

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De son côté, Rafael Yuste, président par intérim du FC Barcelone, a déclaré à la chaîne TV3 : « En vérité, j’ai trouvé ces commentaires tout à fait déplacés, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons en tant que club. »

Il a ajouté : « La bonne conduite prime avant tout et nous devons donner l’exemple, du président jusqu’au dernier membre du conseil d’administration. »

Yusti a ajouté : « Mais cela n’affecte en rien notre politique sportive. Deco est très clair sur ses plans et s’y tiendra. »

Cette mise au point intervient alors que le club catalan cherche à préserver des relations stables avec ses rivaux, notamment alors que des négociations se poursuivent au sujet de possibles transferts impliquant des joueurs de l’Atlético de Madrid.