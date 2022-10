Une attaque Mbappé - Haaland ? Manchester City casse sa tirelire !

Manchester City aurait les moyens financiers de faire signer Kylian Mbappé lors de la fenêtre de transfert de janvier.

L'international français a signé un nouveau bail au Parc des Princes cet été, mais les rapports suggèrent que les promesses de négociations n'ont pas été tenues.

L'équipe de Man City semble être l'équipe à battre dans toutes les compétitions cette saison, et la recrue estivale Erling Haaland s'avère être la pièce manquante du puzzle dans le dernier tiers de l'Etihad Stadium. L'international norvégien a fait un début de saison record en Premier League, marquant 15 buts et délivrant trois passes décisives en neuf apparitions.

Et Pep Guardiola pourrait recevoir un autre grand joueur avec lequel travailler à City, Marca révélant qu'aucune "limite financière" ne les empêche de déposer une offre pour Mbappé. Mais City ne sera pas la seule équipe à garder un œil sur l'ancien Monégasque, Liverpool et Chelsea étant également sur les rangs pour obtenir sa signature.

Mbappé a signé un nouveau contrat avec le PSG cet été après avoir semblé destiné à rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre, mais la relation entre le joueur et le club serait "rompue" et il veut partir en janvier. Il a été suggéré que le crack français ne veut pas jouer en tant qu'attaquant et qu'on lui a dit qu'il serait utilisé comme ailier. On lui a également dit que trois personnes arriveraient au club avant la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été.