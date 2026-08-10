Le journaliste turc Burhan Can Terzi a été arrêté pour diffusion d'informations trompeuses concernant un accord entre Galatasaray et Jamal Musiala, la star du Bayern Munich.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le journaliste Burhan Can Terzi a fait sa déposition à la direction de la sécurité d'Istanbul, avant d'être déféré devant le tribunal, qui a ensuite décidé de le remettre en liberté.

Galatasaray a démenti à deux reprises les informations publiées par Burhan Can Terzi, mais le journaliste turc a maintenu que ce qu'il avait publié était exact.

Galatasaray a accusé Terzi de tenter de diffuser des informations trompeuses et de porter atteinte à la gestion du dossier des recrutements par le club turc.

Au grand mécontentement du monde du football et de la presse, Terzi a été placé en détention dans le cadre d'une enquête ouverte par le bureau du procureur général de Bakırköy pour diffusion publique d'informations trompeuses, avant d'être libéré.

Jamal Musiala, âgé de 23 ans, est lié au Bayern Munich par un contrat courant jusqu'à l'été 2030.