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Une arrestation à cause d'une rumeur liant Galatasaray à une star du Bayern

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Le journaliste turc Burhan Can Terzi a été arrêté pour diffusion d'informations trompeuses concernant un accord entre Galatasaray et Jamal Musiala, la star du Bayern Munich.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le journaliste Burhan Can Terzi a fait sa déposition à la direction de la sécurité d'Istanbul, avant d'être déféré devant le tribunal, qui a ensuite décidé de le remettre en liberté.

Galatasaray a démenti à deux reprises les informations publiées par Burhan Can Terzi, mais le journaliste turc a maintenu que ce qu'il avait publié était exact. 

Galatasaray a accusé Terzi de tenter de diffuser des informations trompeuses et de porter atteinte à la gestion du dossier des recrutements par le club turc.

Au grand mécontentement du monde du football et de la presse, Terzi a été placé en détention dans le cadre d'une enquête ouverte par le bureau du procureur général de Bakırköy pour diffusion publique d'informations trompeuses, avant d'être libéré.

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Jamal Musiala, âgé de 23 ans, est lié au Bayern Munich par un contrat courant jusqu'à l'été 2030.

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