Le Serbe Sergej Savić-Savić, milieu de terrain d'Al-Hilal, poursuit l'un de ses meilleurs débuts depuis son arrivée chez le « Leader », après avoir réussi à faire trembler les filets lors de ses 3 premiers matchs cette saison. Il se retrouve ainsi face à une occasion historique de prolonger cette série lorsqu'il affrontera Al-Shabab, vendredi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

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Savić a marqué lors de 3 matchs consécutifs depuis le début de la saison, sa meilleure entame sur le plan offensif depuis qu'il porte le maillot d'Al-Hilal. Il ne lui manque désormais qu'un seul but pour atteindre 4 matchs consécutifs durant lesquels il aura fait trembler les filets, une performance qui confirmerait l'excellent état de forme offensif que traverse le joueur en ce moment.

Savić dispose d'une raison supplémentaire qui fait de lui un sérieux candidat pour marquer lors de la prochaine confrontation : Al-Shabab est le club dont la star serbe a le plus souvent fait trembler les filets depuis son transfert vers les terrains saoudiens, avec 4 buts inscrits lors de ses précédentes rencontres.

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Ce chiffre lui offre un net avantage psychologique avant le derby, d'autant plus que Savić est devenu l'un des éléments les plus importants du dispositif offensif d'Al-Hilal. Il ne se contente pas de ses tâches au milieu de terrain, mais se projette continuellement dans la surface de réparation et tire profit de sa taille, de son gabarit physique et de sa capacité à traiter les centres et les balles arrêtées.

La dernière confrontation d'Al-Hilal face à Al-Ahli a été l'un des meilleurs matchs disputés par Savić, après avoir joué un rôle important dans la victoire du « Leader » sur le score de trois buts à zéro, et avoir réussi à inscrire un but très précoce qui a placé son équipe en tête après seulement 9 minutes de jeu.