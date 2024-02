Une arbitre blessée par une caméra, l'image choquante

Une arbitre assistante de la Liga s'est retrouvée ensanglantée et a dû être soignée après avoir heurté une caméra lors du match

L'arbitre féminin Guadalupe Porras était la malheureuse arbitre de ligne en question alors qu'elle se trouvait sur la ligne de touche du stade Benito Villamarin. Elle n'a participé aux débats que pendant 13 minutes avant d'être transportée à l'hôpital.

Porras se dirigeait vers la ligne médiane après avoir aidé à confirmer le premier but de Chimy Avila pour le Betis. Elle n'a jamais pu aller plus loin car le personnel médical s'est précipité à son secours avec une civière et l'a emmenée dans une ambulance proche.

L'article continue ci-dessous

Porras serait entrée en collision avec un caméraman de la chaîne DAZN 4K qui cherchait à filmer en gros plan les célébrations du but. Elle s'est retrouvée avec une vilaine coupure au-dessus de l'œil et a été remplacée sur la touche par le quatrième officiel Holgueras Castellanos après un long retard dans les débats.

Tebas mis en cause

L'ancien arbitre de la Liga, Eduardo Iturralde Gonzalez, a déclaré à la Cadena SER : "Message à Javier Tebas [président de la Liga] : la caméra va là où elle ne devrait pas aller. Laissez-les travailler, l'arbitre assistant est aussi professionnel qu'un joueur".

Le Betis a remporté le match en question 3-1, Yuri Berchiche inscrivant un but contre son camp à la 38e minute, avant que Johnny Cardoso ne vienne compléter le score à la 67e minute. Il reste à savoir quand Porras sera autorisée à reprendre le drapeau.