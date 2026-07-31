Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, a mis fin à la polémique suscitée autour de son avenir en rejoignant le stage de préparation de l'équipe organisé en Autriche, en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison.

L'apparition de Bounou au stage est survenue après une vague d'informations liant son nom à un départ d'Al-Hilal lors de la période des transferts estivaux, dans un contexte de rumeurs faisant état de l'intérêt de plusieurs clubs européens désireux de le recruter, ainsi que d'informations sur la volonté du club de réorganiser sa liste de joueurs étrangers.

L'intégration du gardien marocain aux entraînements de l'équipe constitue un message clair confirmant qu'il poursuit sa préparation avec Al-Hilal, du moins pour le moment, malgré la persistance des spéculations concernant son avenir durant ce mercato.

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Le nom de Bounou a été associé au cours des dernières semaines à plusieurs destinations européennes, sur fond d'informations évoquant la possibilité d'un départ d'Al-Hilal, mais le joueur a préféré rejoindre le stage et poursuivre son programme de préparation avec le reste de ses coéquipiers.

Al-Hilal poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison sous la houlette de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, qui cherche à atteindre le plus haut niveau de préparation avant le début des compétitions nationales et continentales.

Malgré l'arrivée de Bounou au stage, le dossier de son avenir reste ouvert, dans l'attente de ce que réserveront les derniers jours du marché des transferts, qu'il s'agisse de son maintien dans les rangs du « Zaïm » ou de la réception d'une offre qui modifierait sa destination au cours de la prochaine période.