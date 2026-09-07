Une ancienne star du Barça annonce sa retraite

L'ailier Cristian Tello a annoncé sa retraite du football professionnel, au terme d'une carrière de 16 ans au plus haut niveau, à travers une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux, dans laquelle il est revenu sur les principales étapes de son parcours et a remercié tous ceux qui l'ont accompagné.

Tello a déclaré au début de son message, rapporté par le journal « Sport » catalan : « Aujourd'hui est l'un de ces jours difficiles pour tout joueur. Le moment est venu de dire adieu au football professionnel. »

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La carrière de Tello a été particulièrement liée au Barça, après avoir gravi les échelons de l'académie du club, ayant également transité par Damm et l'Espanyol lors des phases de formation, avant de rejoindre l'équipe première lors de la saison 2011-2012 sous la direction de Pep Guardiola.

L'ailier a disputé 86 matchs avec le club catalan, inscrivant 20 buts, et a remporté le championnat d'Espagne, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, avant que son passage au Camp Nou ne prenne fin en 2014.

Tello a ensuite rejoint Porto puis la Fiorentina, avant de revenir en Espagne par la porte du Real Betis, où il a passé 5 saisons et a été sacré avec le club en Coupe du Roi.

Le joueur espagnol a poursuivi sa carrière par la suite avec le Los Angeles FC, Al-Fateh et Al-Orobah, en plus de sa dernière expérience aux Émirats arabes unis.

16 ans de professionnalisme

Tello a reconnu qu'il n'aurait pas imaginé vivre sa plus grande passion durant toutes ces années au plus haut niveau, déclarant : « Dans la vie, je n'aurais jamais imaginé prendre autant de plaisir à faire ce que j'aime au plus haut niveau pendant 16 ans. »

Le joueur âgé de 35 ans a ajouté : « Je me considère vraiment comme quelqu'un de privilégié », reconnaissant en même temps que sa carrière n'a pas été exempte de moments difficiles, qui l'ont aidé, selon ses propres mots, à grandir et à forger la personnalité qui est la sienne aujourd'hui.

Tello entame désormais une nouvelle étape loin de la compétition, déclarant : « Une nouvelle étape commence, différente dans ma vie, sans cette envie de compétition, mais avec le même bonheur. »

Le joueur a consacré une partie de son message d'adieu à sa famille, remerciant son épouse et ses deux filles, et a déclaré : « Je suis certain que, sans elles à mes côtés, je n'aurais pas pris autant de plaisir. Elles ont été le moteur de toute cette histoire. »

Tello a conclu son message en remerciant tous les clubs qui ont fait partie de sa carrière professionnelle, tirant ainsi le rideau sur un parcours de 16 ans sur les terrains de football.

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