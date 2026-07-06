Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre a été menacée de mort lors d’un match au Mexique

Le match contre le Mexique, disputé tôt ce matin en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, n'a pas été une partie de plaisir pour l'Angleterre, tant sur le terrain qu'en dehors.

Les Three Lions se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale en l’emportant 3-2 au terme d’une rencontre explosive, disputée à dix contre onze et marquée par de vives tensions.

La tension, parfois ponctuée d’affrontements violents, n’a pas épargné les tribunes, théâtre de multiples altercations.

Selon le journal « The Sun », une ancienne star de l’équipe d’Angleterre a même été menacée en tribunes par un supporter mexicain en colère.

David Bentley, qui assistait à la rencontre dans les tribunes, a qualifié l’expérience d’« divertissante » malgré la tension ambiante.

Au cours de la rencontre, l’homme de 41 ans a échangé des gestes avec un supporter en colère qui l’a menacé d’un geste de massacre, tout en fixant l’ancien joueur de Tottenham Hotspur.

La tension a encore monté d’un cran lorsque un deuxième supporter a reproduit le même geste menaçant à l’encontre de l’ex-international.

À la manière britannique, Bentley a réagi avec humour en secouant le poignet et en qualifiant le supporter d’« idiot ».

Malgré ces provocations, l’ancien international a savouré la victoire avec élégance au coup de sifflet final.

L’ancien footballeur a ensuite été filmé en train de danser avec un groupe de supporters anglais, des images rapidement partagées sur les réseaux sociaux.