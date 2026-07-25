D'anciennes déclarations de Lian Diomandé, le jeune joueur de Leipzig et la cible prioritaire du Real Madrid sur le marché des transferts estival durant cette période actuelle, sont revenues sur le devant de la scène, alors que le dossier approche de sa conclusion.

Diomandé avait critiqué l'arbitrage lors d'un match ayant opposé son ancien club, Leganés, au Real Madrid en Liga espagnole, estimant que le club merengue profite toujours des décisions arbitrales.

Diomandé, âgé de 19 ans, est désormais proche de rejoindre le Real Madrid, après que des rapports de presse ont fait état d'un accord trouvé entre le club espagnol et le joueur au sujet des conditions personnelles, tandis qu'une offre de 120 millions d'euros a été soumise à Leipzig, les négociations évoluant dans une direction positive.

Le joueur connaît bien l'atmosphère de la Liga espagnole, après avoir défendu les couleurs de Leganés avant son transfert à Leipzig en 2025, où il avait disputé avec l'équipe une rencontre face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu lors de sa dernière saison en Liga (2024-2025).

Ce match s'était soldé par une victoire du Real Madrid sur le score de 3-2, mais il avait été marqué par une situation arbitrale ayant suscité les protestations de Leganés, après que l'équipe eut réclamé un penalty à la 94e minute à la suite d'un contact entre le défenseur Raúl Asencio et Diomandé, l'arbitre ordonnant toutefois la poursuite du jeu.

Dans des déclarations qu'il avait faites à l'époque à l'émission « El Chiringuito », et que le journal « Mundo Deportivo », proche du Barça, a de nouveau publiées ce samedi, Diomandé avait exprimé son étonnement face à la décision, déclarant : « Je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas accordé le penalty. »

Le joueur n'avait pas caché son mécontentement à l'égard de la prestation de l'arbitre, ajoutant : « Je pense que l'arbitrage a été mauvais, il n'y avait pas de faute en faveur de Mbappé, et le penalty que nous avons réclamé n'a pas été accordé. »

Il avait ensuite adressé une accusation directe au club merengue en affirmant : « Le Real Madrid, c'est toujours comme ça (autrement dit, il profite des décisions arbitrales). »

Un certain nombre de supporters ont relayé ces déclarations sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures, ce qui soulève des interrogations quant à la position de la direction du Real Madrid.