Une amende d'un million d'euros pour Neymar ?

Neymar risque une amende d'un million de dollars après avoir vu la construction de son manoir brésilien interrompue.

La résidence en question, acquise en 2016 et située sur un terrain de 2,5 acres comprenant un spa et un héliport, se trouve dans la ville côtière de Mangaratiba, au sud de Rio de Janeiro. Neymar cherche à construire une maison somptueuse pour sa famille dans la région, mais plusieurs violations environnementales concernant l'utilisation et le déplacement de sources d'eau douce, de pierres et de rochers - avec un cours d'eau détourné et du sable de plage déplacé sans permis - ont conduit à l'arrêt des travaux.

Alertée par des plaintes sur les médias sociaux, la mairie a déclaré dans un communiqué : "La prochaine étape consistera à évaluer les irrégularités constatées et à infliger une amende qui, selon les estimations et compte tenu des dommages causés à l'environnement, ne sera pas inférieure à cinq millions de réais [environ 1 million de dollars]".

Le père de l'international brésilien, Neymar da Silva Santos, était sur place lors des inspections et a été filmé en train de se disputer avec les fonctionnaires. Il a été menacé d'arrestation, mais n'a finalement pas été retenu.