Alors que le départ de Mohamed Salah de Liverpool se profile en fin de saison, les « Reds » s’apprêtent à entrer dans une phase de transition majeure. Le club cherche à bâtir une nouvelle génération capable de maintenir le club au plus haut niveau dans les années à venir.

Si la star égyptienne reste l’une des plus grandes légendes du club, son départ imminent doit permettre l’arrivée de sang neuf, notamment sur les ailes droite et gauche.

Dans ce contexte, Liverpool a déjà entamé sa quête d’un successeur potentiel, en privilégiant des jeunes talents capables d’apporter dynamisme et efficacité.

Selon le journal allemand « Bild », l’Ivoirien Bazoumana Touré (20 ans), ailier de Hoffenheim, figure parmi les principaux candidats pour combler le vide que laissera Salah.

Selon le média allemand, les recruteurs des Reds assistent régulièrement à ses matchs, dont la rencontre Côte d’Ivoire-Écosse (1-0) disputée à Everton.

Le coût de l’opération serait d’environ 40 millions d’euros, un montant considéré comme raisonnable au vu des standards actuels du marché.

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Une opération qui suscite déjà beaucoup d’intérêt : Mohamed Salah et Virgil van Dijk pourraient-ils bientôt porter le même maillot ?



Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en 2029 et sans clause libératoire, le joueur ne pourra changer d’air qu’au prix de négociations directes entre les deux clubs.

Cet intérêt s’inscrit dans la stratégie de Liverpool, qui vise à renforcer son attaque avec de jeunes talents, en s’appuyant sur des joueurs comme Florian Wirtz (22 ans) pour mener la nouvelle génération sur le plan technique et créatif.