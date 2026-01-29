Unai Emery au Real Madrid, c'est validé

Un nouveau nom s'ajoute aux rumeurs qui circulent autour du banc du Bernabéu.

Après trois victoires consécutives, Álvaro Arbeloa gagnait en popularité auprès des supporters madrilènes, mais une lourde défaite face à Benfica a relancé le débat et remis en question sa capacité à mener l'équipe vers l'avenir. Malgré sa nomination suite au limogeage de Xabi Alonso, les rumeurs concernant son remplaçant cet été persistent.

Le Real Madrid contacte Unai Emery pour le poste.

Selon Ramón Álvarez de Mon, le Real Madrid a pris contact avec l'entourage d'Unai Emery pour savoir si l'entraîneur d'Aston Villa serait disponible cet été en cas de changement d'entraîneur. Álvarez de Mon explique que si le Real Madrid décide de le remplacer, Emery serait l'un des candidats les mieux placés pour le poste. Il précise toutefois qu'Arbeloa est le plan A, et qu'un changement d'entraîneur est le plan B.