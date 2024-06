"Un vrai leader", Deschamps soutient Mbappé malgré tout

Mbappé a reçu les éloges de DD, le sélectionneur de l'équipe de France le qualifiant de « leader fantastique » après la victoire contre le Luxembourg.

Dans une démonstration éblouissante de talent et de leadership, Mbappé a mené la France à une victoire 3-0 sur le Luxembourg lors de son match amical international mercredi soir. La star de 25 ans, fraîchement transférée au Real Madrid, a ouvert le score pour Randal Kolo Muani et a couronné sa brillante performance en marquant à son tour à la 85e minute. Cette nouvelle réalisation porte le nombre de buts internationaux de Mbappé à un chiffre impressionnant de 80 en seulement 78 matches.

Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, n'a pas tari d'éloges sur Mbappe après le match. Au micro de TF1, il a déclaré : « Kylian est le capitaine et le leader de l'équipe de France : "Kylian est le capitaine et un leader fantastique. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, sur les échanges que nous avons eus et sur ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il est là et nous aurons besoin de lui à son meilleur niveau. Le fait qu'il ait joué 90 minutes lui a fait du bien, tout comme le travail qu'il a fourni. Avec ce qu'il représente, comme Antoine [Griezmann] qui est vice-capitaine, les autres suivront.

Mbappé a eu peu d'occasions au Paris Saint-Germain lors de ses deux derniers mois au Parc des Princes, ce qui a incité Deschamps à le garder sur le terrain pendant tout le match. Le sélectionneur a admis que le joueur était frustré par son temps de jeu limité au PSG, mais il a salué sa résistance mentale et physique, car il n'a montré aucun signe de rouille sur la scène internationale.

"Sa tête et son corps n'étaient pas habitués à jouer si peu. Il manquait un peu de jus", explique Deschamps. "Mais il s'est mis dans la tête qu'il allait tout faire pour rattraper sa frustration du PSG. C'était un bon exemple pendant la semaine".

Le match amical contre le Luxembourg a servi de préparation importante pour le prochain Euro 2024. La performance de la France, bien que dominante, a également permis à Deschamps d'identifier les points à améliorer.

« C'est une bonne répétition du travail que nous avons effectué », a-t-il déclaré. "On ne va pas s'emballer, mais il y a des choses intéressantes. Je vais corriger certains positionnements. Mais dans l'animation offensive, nous avons eu beaucoup de variété".