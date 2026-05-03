« Un vif accrochage oppose Maurice Steijn à Martins Indi »

L'ambiance au sein du Sparta Rotterdam est tendue après une violente altercation entre l'entraîneur Maurice Steijn et le capitaine Bruno Martins Indi. Selon Hugo Borst, bien informé des coulisses du « Kasteelclub », il y a récemment eu des étincelles dans les vestiaires.

Interrogé sur le plateaudel’émission De Eretribune (ESPN), il a confié : « Je discutais justement dans le couloir avec quelqu’un d’initié qui m’a dit : “C’est vraiment dommage, non ? Que Martins Indi et Steijn soient en froid.” »

Le journaliste a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un simple désaccord : « Oui, ils ont effectivement eu un accrochage dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

Martins Indi, capitaine et titulaire indiscutable, a été remplacé à la mi-temps du match contre le NAC le 5 avril, puis a dû se contenter du banc face au PSV et à Telstar. Après la rencontre avec le PSV, Steijn avait pourtant évoqué un simple « choix tactique ».

Martins Indi a perdu sa place au profit de Teo Quintero, et même lorsque le Colombien était suspendu contre Telstar, l’ancien international n’a pas été rappelé dans le onze. À la surprise générale, Steijn a préféré aligner le jeune Giannino Vianello.

Pour Borst, la situation est d’autant plus surprenante que le défenseur avait été l’un des meilleurs joueurs du club en début de saison : « Dix matchs sans encaisser le moindre but avec Martins Indi, n’est-ce pas ? L’un des meilleurs éléments du Sparta cette année », rappelle le journaliste.

Depuis, les performances du club ont fléchi : « Le Sparta n’a remporté qu’une seule de ses dix dernières rencontres, regrette Borst. C’est regrettable, car l’équipe avait le potentiel pour faire mieux. »