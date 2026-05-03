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Jeroen van Poppel

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« Un vif accrochage oppose Maurice Steijn à Martins Indi »

Sparta Rotterdam
B. Martins Indi

L'ambiance au sein du Sparta Rotterdam est tendue après une violente altercation entre l'entraîneur Maurice Steijn et le capitaine Bruno Martins Indi. Selon Hugo Borst, bien informé des coulisses du « Kasteelclub », il y a récemment eu des étincelles dans les vestiaires.

Interrogé sur le plateaudel’émission De Eretribune (ESPN), il a confié : « Je discutais justement dans le couloir avec quelqu’un d’initié qui m’a dit : “C’est vraiment dommage, non ? Que Martins Indi et Steijn soient en froid.” »

Le journaliste a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un simple désaccord : « Oui, ils ont effectivement eu un accrochage dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

Martins Indi, capitaine et titulaire indiscutable, a été remplacé à la mi-temps du match contre le NAC le 5 avril, puis a dû se contenter du banc face au PSV et à Telstar. Après la rencontre avec le PSV, Steijn avait pourtant évoqué un simple « choix tactique ».

Martins Indi a perdu sa place au profit de Teo Quintero, et même lorsque le Colombien était suspendu contre Telstar, l’ancien international n’a pas été rappelé dans le onze. À la surprise générale, Steijn a préféré aligner le jeune Giannino Vianello.

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Pour Borst, la situation est d’autant plus surprenante que le défenseur avait été l’un des meilleurs joueurs du club en début de saison : « Dix matchs sans encaisser le moindre but avec Martins Indi, n’est-ce pas ? L’un des meilleurs éléments du Sparta cette année », rappelle le journaliste.

Depuis, les performances du club ont fléchi : « Le Sparta n’a remporté qu’une seule de ses dix dernières rencontres, regrette Borst. C’est regrettable, car l’équipe avait le potentiel pour faire mieux. »

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