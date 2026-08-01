Le Barça est revenu à la charge pour le Marocain Azzedine Ounahi, milieu de terrain de Gérone, lors du mercato estival en cours.

Selon l'émission espagnole « El Chiringuito », le Barça étudie l'option de recruter Ounahi, alors que l'équipe a besoin de signer un nouveau milieu de terrain après la blessure du Néerlandais Frenkie de Jong.

L'émission espagnole a indiqué que la star de Gérone suscite l'intérêt de plusieurs clubs cet été, mais qu'elle n'a pas encore pris de décision concernant son avenir.

Ounahi s'était illustré avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026, réussissant à mener sa sélection jusqu'en quart de finale.

Ounahi avait déjà été associé à un transfert au Barça, après son éclat avec le Maroc lors du Mondial 2022, mais l'opération avait capoté.

La star marocaine est liée à Gérone par un contrat jusqu'à l'été 2030, et sa valeur marchande s'élève à 30 millions d'euros.

