Un vétéran du Real Madrid vers l'Inter Milan

Le Real Madride est toujours incertain quant à l'avenir de plusieurs joueurs dont le contrat arrive à échéance.

Et l'un des cas qui causera le plus de déception, s'il part, est celui de Nacho Fernandez.

Il est de plus en plus question que Karim Benzema décide de mettre un terme à sa carrière au Real Madrid, ce que Marco Asensio semble prêt à faire. L'avenir de Dani Ceballos est également en suspens.

Les bruits qui courent dans la capitale espagnole indiquent que la décision de rester ou non est entre les mains de Nacho. Le défenseur vétéran a passé toute sa carrière au Santiago Bernabeu et est une option de rotation appréciée, mais il pourrait décider de partir pour une nouvelle expérience et/ou un rôle plus important ailleurs.

Selon Fabrizio Romano, l'Inter, finaliste de la Ligue des champions d'Italie, lui offre cette opportunité. Si aucun accord n'a été trouvé, Nacho est en pourparlers avec l'Inter.

Le défenseur vétéran a réalisé des performances admirables lorsqu'il a occupé des postes en défense cette année et au cours des dix dernières années. Peu de gens lui refuseraient la chance de goûter à un autre football alors que sa carrière est sur le point de s'achever.