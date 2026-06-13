Danny Makkelie est vivement critiqué après son intervention lors du match de Coupe du monde États-Unis – Paraguay, rapporte la BBC. L’arbitre néerlandais est sous le feu des critiques en raison d’une intervention erronée du VAR, au cours de laquelle, selon le journaliste Dale Johnson, une règle aurait été mal interprétée par l’arbitrage. « Un véritable cauchemar pour Makkelie et le VAR Carlos del Cerro Grande », a déclaré Johnson.

La controverse a éclaté peu après la mi-temps du match États-Unis – Paraguay. Makkelie a d’abord averti le capitaine américain Tim Ream pour une faute présumée sur Miguel Almirón, avant que l’arbitre vidéo Carlos del Cerro Grande ne l’invite à consulter les images.

Après consultation des images, Makkelie a finalement annulé son avertissement, avant d’en infliger un nouveau, cette fois à Almirón pour simulation. Si nombre de téléspectateurs ont jugé la décision finale cohérente, l’intervention du VAR a immédiatement suscité une vive polémique.

Selon Dale Johnson, plusieurs erreurs ont été commises : « Un véritable cauchemar pour l’arbitre Danny Makkelie et le VAR Carlos del Cerro Grande lors du match États-Unis - Paraguay », écrit le journaliste de la BBC sur X. Il affirme en outre que tant le protocole VAR que les règles du jeu ont été mal appliqués.

L’assistance vidéo a invoqué la procédure d’« erreur d’identité », censée s’appliquer uniquement lorsque l’arbitre sanctionne le mauvais joueur pour une même faute. Or, ici, le joueur sanctionné n’était pas erroné ; c’est la nature même de l’infraction qui a été modifiée, transformant une faute supposée de Ream en simulation d’Almirón. Selon des sources arbitrales interrogées par la BBC, cette interprétation ne respecte pas la réglementation en vigueur.

Johnson pointe un second problème : « L’intervention de la VAR a été déclenchée alors que le jeu avait déjà repris, ce qui constitue une violation flagrante du protocole. » Le Paraguay avait d’ailleurs déjà tiré le coup franc avant même que l’examen vidéo ne commence.

Johnson estime que les conséquences pourraient être lourdes pour Makkelie : « Un arbitre de haut niveau dont le tournoi est probablement déjà terminé après un seul match », tranche le journaliste de la BBC, pour qui l’erreur est si grave que le Néerlandais risque de ne plus se voir confier de rencontres importantes lors de cette Coupe du monde.

Makkelie ne travaille pas avec son partenaire vidéo habituel, Rob Dieperink, écarté de la Coupe du monde par la FIFA après son arrestation en Angleterre en avril. Bien que l’affaire ait ensuite été classée sans suite faute de preuves, la FIFA a décidé de ne pas l’emmener au Mondial. Makkelie a donc été associé au VAR espagnol Carlos del Cerro Grande.







