Le mercato estival vient tout juste de se terminer, mais le FC Barcelone, sous la direction du directeur sportif Deco, a déjà commencé à préparer le mercato hivernal, qui débutera le 2 janvier prochain.

Le club catalan dispose d'environ 60 millions d'euros disponibles dans le cadre des règles du fair-play financier, une marge suffisante pour boucler un transfert. Toutefois, cette somme peut également être affectée à la masse salariale de la saison prochaine, une limite qui sera fortement impactée par le retour au stade Lluís Companys.

Selon le journal Sport, citant des sources au sein de la Ligue, le Barça peut transférer le montant disponible au titre du fair-play financier afin d'augmenter la limite salariale pour la saison prochaine, à condition d'en faire la demande avant le début du mercato hivernal.

Seuls 75 % des fonds que le club souhaite transférer depuis le fair-play financier seront comptabilisés dans la limite salariale, soit environ 45 millions d'euros si le club décide de transférer la totalité du montant.

La limite salariale de la saison 2027-2028 sera inférieure à celle de cette année, car le Barcelone disputera la première partie de la saison, pendant environ 4 mois, au stade Lluís Companys, en raison des travaux d'installation de la toiture au Spotify Camp Nou.

Les revenus vont diminuer, et le transfert du budget du fair-play financier vers la limite salariale constituera donc un bon moyen de compenser les pertes, et ainsi de ne pas sortir de la règle du 1:1.

« Sport » souligne que la décision est désormais entre les mains du Barcelone, qui fait face à un véritable dilemme : conclure un transfert en janvier de nature à relever le niveau de puissance de l'équipe, ou transférer le montant disponible au titre du fair-play financier, soit environ 60 millions d'euros, vers la limite salariale de la saison prochaine, réduisant ainsi les pertes liées au fait de jouer à Montjuïc et évitant de dépasser la règle du 1:1 ?

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