Un troisième round pour José Mourinho à Chelsea ?

Les difficultés de Chelsea au cours des derniers mois sont bien documentées, et bien que Graham Potter n'ait été nommé qu'en septembre, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles il pourrait ne pas aller jusqu'à la fin de la saison.

Mourinho, l'incroyable comeback

Des alternatives potentielles sont déjà suggérées, dont un nom que peu de gens auraient vu à Chelsea - ou plutôt de retour à Chelsea. Selon le Daily Mail, cité par Sport, Mourinho est l'une des options pour remplacer Potter.

La famille de Mourinho vit toujours à Londres, et l'ancien entraîneur de Tottenham a une grande affinité avec la ville. Son équipe actuelle, la Roma, qui affronte la Real Sociedad en 16e de finale de l'Europa League, est également derrière la Lazio dans la course à la Ligue des champions.

L'autoproclamé Special One serait ouvert à un retour dans un mouvement qui pourrait convenir à toutes les parties au final, bien que cela suppose un succès à Chelsea. Le propriétaire Todd Boehly est susceptible d'exiger des résultats rapides et des trophées, ce que le meilleur Mourinho a généralement garanti.