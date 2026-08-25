Un transfert turc ouvre les portes de la Juventus à Koné

La Juventus se prépare à finaliser le départ de l'un de ses milieux de terrain vers le club turc de Besiktas, une démarche qui pourrait ouvrir la voie au club italien pour conclure une nouvelle recrue durant le mercato estival en cours.

Fabio Miretti est désormais proche de rejoindre Besiktas, après que le club turc est parvenu à un accord avec la Juventus concernant le milieu de terrain italien.

Le site Football Italia, citant le journal « Tuttomercatoweb », rapporte que les deux parties se sont entendues sur un transfert de Miretti sous forme de prêt, assorti d'une option d'achat d'un montant de 15 millions d'euros.

Le joueur italien devrait se rendre en Turquie dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale, avant de signer son contrat avec Besiktas.

Le départ de Miretti offrira à la Juventus une place dans son effectif pour finaliser le recrutement de l'Ivoirien Franck Kessié, joueur d'Al Ahli en Arabie saoudite et ancien joueur de l'AC Milan, qui privilégie un transfert à Turin depuis plusieurs semaines.

Kessié devrait arriver à la Juventus dans le cadre d'un transfert libre après son départ d'Al Ahli, mais le club italien doit d'abord lui faire de la place au sein de l'équipe, ce qui fait de la finalisation du transfert de Miretti à Besiktas une condition essentielle pour avancer sur ce dossier.

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Miretti a été formé à l'académie de la Juventus et a joué avec l'équipe première par intermittence. Il a également passé une partie de la saison dernière en prêt à Gênes.

Le joueur n'a pas participé à la victoire de la Juventus sur Frosinone un but à zéro, dimanche, l'entraîneur Luciano Spalletti s'appuyant sur Manuel Locatelli et Douglas Luiz au milieu de terrain, avant de faire entrer Teun Koopmeiners en remplacement.

Besiktas poursuit son activité sur le marché italien, après avoir déjà recruté le Serbe Dusan Vlahovic en provenance de la Juventus dans le cadre d'un transfert libre.

Le club turc se rapproche également d'un accord avec Ernest Boko, après l'échec de son transfert à la Fiorentina, et a présenté une offre revalorisée pour recruter Farès Ghedjemis, l'ailier de Frosinone.