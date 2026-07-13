Un transfert retentissant : l’Union s’offre le successeur de Salem Al-Dossari

Selon plusieurs sources presse ce lundi soir, Al-Ittihad a officialisé un transfert retentissant durant le mercato estival, au terme d'une lutte acharnée avec Al-Ahly et Al-Nassr.

Le club, surnommé « l’Émir », vise à bâtir un effectif compétitif sous la houlette de son nouvel entraîneur allemand, Jens Wessing, et procède actuellement à un vaste remaniement de son effectif, tant chez les joueurs étrangers que locaux, tout en menant des discussions avancées avec plusieurs autres cibles de premier plan.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club a finalisé l’arrivée de l’ailier d’Al-Ettifaq, Khaled Al-Ghanam, après avoir trouvé un accord financier satisfaisant pour les deux parties.

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Le joueur s’engagera pour cinq saisons, pour un montant global de 40 millions de riyals saoudiens, payables en plusieurs fois.

Outre l’indemnité, le deal inclut le prêt au club est-saoudien du gardien Hamed Al-Shanqiti et du milieu Abdul-Ilah Hawsawi pour une saison.

Al-Ghanam est l’un des joueurs les plus cotés du championnat Roshen ; certains experts le voient même comme le successeur de Salem Al-Dossari, capitaine du Hilal et de la sélection saoudienne, sur le flanc gauche de l’attaque.