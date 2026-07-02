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Abobakr El Mokadem

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Un transfert record ? Manchester City officialise l’arrivée d’une star de l’équipe d’Angleterre

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E. Anderson
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Participe à la Coupe du monde 2026

Le club de Manchester City a officialisé ce jeudi le recrutement d’un joueur de l’équipe d’Angleterre, actuellement engagée dans la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Three Lions se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après une victoire étriquée 2-1 face à la République démocratique du Congo, mercredi.

Dans un communiqué officiel, Manchester City annonce : « Les clubs de Manchester City et de Nottingham Forest sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Elliot Anderson. »

Le communiqué précise : « Âgé de 23 ans, Anderson participe actuellement à la Coupe du monde avec la sélection anglaise. Il a réussi sa visite médicale au Kansas et les dernières formalités seront réglées dès son retour en Angleterre. »

Il a conclu : « En attendant, tout le monde à Manchester City souhaite bonne chance à Elliot et à la sélection anglaise pour leur parcours en Coupe du monde, et nous avons hâte de l’accueillir à Manchester le moment venu. »

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Le montant et la durée du contrat n’ont pas été dévoilés, mais des sources concordantes évoquent un transfert record de 130 millions de livres sterling.

Selon la BBC, ce transfert devrait devenir le plus onéreux de l’histoire du football anglais.

Elle a ajouté : « Le montant du transfert d’Anderson dépassera l’ancien record anglais, établi l’été dernier lors du transfert de l’attaquant Alexander Isak de Newcastle à Liverpool pour 125 millions de livres sterling. »

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