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Un transfert record éloigne une star de Chelsea de Stamford Bridge

Mercato
L. Delap
Premier League
Nottingham Forest
Chelsea
Angleterre

Le club de Nottingham Forest a annoncé la signature de l'Anglais Liam Delap, l'attaquant vedette de Chelsea, jusqu'à l'été 2031.

Le journal « Sport » a indiqué que le transfert de Delap constitue le plus cher de l'histoire de Nottingham, qui a versé 52,5 millions d'euros à Chelsea pour le recruter. 

Liam Delap est arrivé à Chelsea en juin 2025, après avoir livré une bonne saison avec Ipswich Town. En effet, malgré la relégation de son équipe, l'avant-centre a inscrit 12 buts en Premier League.

Le club londonien avait déboursé 35,5 millions d'euros pour recruter Delap, qui a disputé 47 matchs avec Chelsea, au cours desquels il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives.     

Nottingham Forest fait confiance à la capacité de Delap à retrouver le sens du but qu'il avait montré durant son passage à Ipswich Town, et ce lors d'une saison où le club aspire à revenir disputer les compétitions européennes. 

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Nottingham Forest avait déjà participé aux compétitions européennes la saison dernière, après avoir atteint les demi-finales de la Ligue Europa.

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