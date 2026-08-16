Le Néerlandais Kees Smit (20 ans), milieu de terrain de l'AZ Alkmaar, entre dans le viseur des grands clubs européens comme l'un des talents montants les plus prometteurs, qui s'impose avec force depuis 3 saisons, plus précisément depuis qu'il a mené son équipe au sacre en Ligue des champions des jeunes en 2023.

L'équipe néerlandaise avait éliminé le Real Madrid en quart de finale, lors de l'unique défaite de la formation alors entraînée par Arbeloa, qui n'avait rien pu faire face à l'équipe couronnée du titre grâce au brio de Smit et de Boadu (joueur du Bayer Leverkusen), les deux plus grandes vedettes du tournoi.

Le moment approche où Smit deviendra l'un des noms les plus en vue du marché des transferts.

Selon le quotidien espagnol « As », les rumeurs se succèdent depuis lors autour de l'avenir du cerveau de l'AZ Alkmaar, en particulier depuis l'été dernier.

L'Atlético Madrid avait tenté de le recruter lors du dernier marché hivernal des transferts, mais les dirigeants de l'équipe néerlandaise ont refusé de donner leur accord, brisant ainsi le désir du staff technique des Colchoneros d'enrôler un joueur appelé à devenir l'un des éléments phares de la scène européenne.

Kees Smit s'est imposé comme un élément clé au sein de l'équipe néerlandaise après ses belles prestations à Valdebebas, où tous les indices laissaient penser à une possible convocation dans la liste de Koeman pour disputer la Coupe du monde. Mais l'ancien entraîneur du Barça a préféré s'appuyer sur des éléments plus expérimentés, à l'exception de Hato, tandis que les autres joueurs dépassaient tous les 24 ans.

Cela a conduit à un changement à la tête technique de la sélection, avec l'arrivée de Xabi Hernández aux commandes, à un moment où peu de monde aux Pays-Bas comprenait la raison de l'exclusion de Smit de la liste finale des 26 joueurs pour le Mondial américain.

Le jeune joueur de l'AZ Alkmaar cherche sa prochaine destination en compagnie de son agent Jorge Mendes, dans un contexte d'intérêt croissant des clubs de Premier League.

Malgré les offres anglaises, le milieu de terrain, qui se distingue par sa maîtrise des deux pieds et sa capacité à casser les lignes grâce à des passes travaillées, préfère rejoindre la Liga.

Trois clubs espagnols manœuvrent en coulisses de cette opération, à des degrés divers : le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le Barça, sachant que ce dernier se concentre actuellement pleinement sur la conclusion du dossier Rodrigo.

L'Atlético Madrid a déjà bouclé le dossier Morten Hjulmand, un joueur aux caractéristiques semblables à celles de Smit malgré un style davantage tourné vers le versant défensif, tandis que le Real Madrid considère son effectif comme fermé pour le moment, dans l'attente d'un éventuel départ.

Le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar reste dans le viseur du club madrilène aux côtés d'autres noms, sans qu'aucun mouvement officiel n'ait eu lieu à Valdebebas jusqu'à présent concernant le joueur néerlandais.

De son côté, José Mourinho cherche des joueurs au profil de Bernardo Silva, le jeune Smit sachant évoluer comme la star portugaise à tous les postes du milieu de terrain.

Kees Smit n'exclut pas de rester une saison de plus dans les rangs de son équipe pour poursuivre sa progression et gagner davantage de minutes et de responsabilités, à condition qu'un accord soit trouvé pour boucler son transfert lors de la saison 2027-2028, ce qui laisse toutes les hypothèses ouvertes.

Le prix du joueur pourrait avoisiner les 60 millions d'euros, un chiffre bien éloigné des 95 millions d'euros que Liverpool pourrait débourser pour boucler le transfert de Wharton en provenance de Crystal Palace.