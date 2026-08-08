Le milieu de terrain marocain de Lille s'est rapproché d'un transfert vers Manchester City au cours de l'été en cours.

Fabrizio Romano, l'expert du mercato, a écrit sur son compte Facebook : « Les négociations concernant le transfert d'Ayyoub Bouaddi vers Manchester City sont entrées dans leur phase finale, et un accord entre les deux clubs est désormais très proche. »

Il a ajouté : « Manchester City se rapproche d'un accord avec Lille au sujet de Bouaddi, tandis que les négociations avec le joueur se poursuivent concernant les conditions personnelles. »

L'intérêt de Manchester City pour Bouaddi intervient après que le joueur s'est imposé, malgré ses 18 ans seulement, comme l'un des talents montants les plus prometteurs du football européen, ce qui a fait de lui la cible de plusieurs grands clubs du continent.

Au sein de Manchester City, Bouaddi est perçu comme l'un des projets importants pour l'avenir, d'autant plus que le départ de l'Espagnol Rodri se profile, ce dernier étant devenu un candidat sérieux à quitter le club anglais pour revenir en Liga.

Lille était conscient depuis un certain temps de la difficulté de conserver son jeune talent, compte tenu du fort intérêt que lui portent les grands clubs européens, mais Manchester City a réussi à devancer ses concurrents et à transformer son intérêt en négociations avancées.

