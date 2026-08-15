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Un transfert dans les deux sens : la Juventus attend un cadeau du camp du Paris Saint-Germain

Mercato
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Super Coupe de l'UEFA
Juventus FC
Z. Suzuki
E. Martinez
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Rebondissements inattendus : tournent-ils à l'avantage de la Juventus ?

La Juventus cherche à tirer profit des difficultés rencontrées par le Paris Saint-Germain pour conclure l'un de ses transferts estivaux les plus importants ces derniers temps, tandis que les Bianconeri attendent dans le même temps que ce cadeau se concrétise grâce à une décision espérée du côté d'Aston Villa, afin de renouveler leur chance de rouvrir l'un des anciens dossiers.

La Juventus est ainsi revenue à la charge au sujet de l'Argentin Emiliano Martinez, gardien de but d'Aston Villa, que le club italien avait déjà suivi pendant une longue période au cours des derniers mois, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Selon la même source, la situation de Martinez est liée à un possible transfert du gardien japonais Zion Suzuki (Parme) à Aston Villa, avec qui ce dernier négocie, après l'échec de son transfert vers le Paris Saint-Germain.

Di Marzio a déclaré sur son site : « Aston Villa est revenu en force à la charge pour Suzuki, et il peut désormais accélérer pour boucler le transfert si aucune nouvelle surprise ne survient. En revanche, il est difficile, selon les informations disponibles, que la Juventus revienne négocier directement avec Parme au sujet de Suzuki, compte tenu des exigences financières élevées du club. »

Outre Martinez, la Juventus attend une décision concernant l'accélération de ses négociations avec Guglielmo Vicario, tandis que le club évalue d'autres noms avant de fixer l'identité de son nouveau gardien.

Du côté des partants de la Vieille Dame, Monza rêve de récupérer le gardien de but Michele Di Gregorio, si ces développements imbriqués évoluent dans le bon sens.

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