Comme le rapporte le quotidien espagnol AS, le président du Real, Florentino Perez, comme l’entraîneur Jose Mourinho ont tous deux donné leur feu vert à la signature du milieu de terrain de 30 ans de Manchester City.

Selon le journal, une officialisation devrait intervenir rapidement. AS évoque même une « solution dans les prochaines 24 heures ». Une réunion entre des représentants des deux clubs doit avoir lieu jeudi, au cours de laquelle l’accord devrait finalement être bouclé.

Le quotidien espagnol ajoute que Rodri coûterait apparemment bien moins cher aux Madrilènes que ce qui était initialement envisagé. Alors que plusieurs médias avançaient d’abord une indemnité de transfert de 100 millions d’euros, que City aurait réclamée, il est désormais question de 40 à 50 millions d’euros que le Real devrait verser à Manchester.

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Manchester City ferait visiblement un pas dans le poker autour de Rodri

Que les Skyblues, qui semblaient d’abord peu enclins à discuter d’un départ du tout récent champion du monde, fassent un pas dans ce poker avait déjà été rapporté mardi par Marca. Le journal écrit que « le club anglais, qui voue le plus grand respect au joueur, accepte son départ si telle est sa décision ».

Manchester City a tenté en vain, au cours des dernières semaines et des derniers mois, de prolonger de manière anticipée le contrat de Rodri, qui court encore jusqu’en 2027. Si le club ne veut pas laisser partir l’Espagnol libre l’année prochaine, l’actuelle période de transferts représente la dernière possibilité de récupérer une indemnité.

Le milieu de terrain lui-même s’était montré à plusieurs reprises ouvert à un transfert au Real. Fabrizio Romano a même écrit que le milieu de terrain « adorerait » et « rêverait » un jour de porter le maillot merengue.

Rodri figure depuis longtemps sur la liste de souhaits du Real Madrid

Pour le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 , un transfert dans la capitale espagnole signifierait aussi un retour. Rodri a effectué sa formation au centre de jeunes de l’Atletico Madrid et a joué pour le rival local du Real lors de la saison 2018/19. En mars, il avait lui-même déjà expliqué dans une interview qu’on ne pouvait « pas si facilement dire non » au Real en cas d’offre.

Que Rodri soit associé à un transfert au Real n’a rien de nouveau. Déjà autour de son sacre au Ballon d’Or à la suite de sa fabuleuse saison 2023/24, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles les Blancos l’auraient désigné comme successeur du duo de milieu de terrain de longue date Toni Kroos et Luka Modric - précisément le club qui avait alors boycotté la remise de la plus grande distinction individuelle du football mondial.